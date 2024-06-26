Полицейские обнаружили в гараже одного из фигурантов более 165 тысяч табачных изделий без маркировки.

В Курской области перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте табачной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники открыли производственную линию для изготовления и упаковки табачных изделий, которые выдавались за продукцию известных брендов. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили в гараже одного из фигурантов более 165 тысяч табачных изделий без маркировки.

Трем задержанным фигурантам предъявлено обвинение. Им также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА