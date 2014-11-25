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В Красноярске водитель умер за рулем во время движения

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Дорожная полиция выясняет подробности.

В Красноярске водитель умер за рулем автомобиля во время движения. Об этом сообщает группа "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации источника, инцидент произошел утром 29 ноября. Момент ДТП попал на камеру уличного видеонаблюдения. Автомобиль "Хонда", за рулем которого был 40-летний водитель, после заворота стал замедлять ход, выехав на встречную полосу, и остановился. Позже из нее вышли люди.

Причина смерти водителя не уточняется. Дорожная полиция выясняет подробности.

Ранее мы сообщали, что в Москве подросток купил иномарку и сбил женщину.

Видео: ВКонтакте / ЧП Красноярск

Теги: водитель, дтп, красноярск, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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