В Красноярске водитель умер за рулем во время движения

Дорожная полиция выясняет подробности.

В Красноярске водитель умер за рулем автомобиля во время движения. Об этом сообщает группа "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации источника, инцидент произошел утром 29 ноября. Момент ДТП попал на камеру уличного видеонаблюдения. Автомобиль "Хонда", за рулем которого был 40-летний водитель, после заворота стал замедлять ход, выехав на встречную полосу, и остановился. Позже из нее вышли люди.

Причина смерти водителя не уточняется. Дорожная полиция выясняет подробности.

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Видео: ВКонтакте / ЧП Красноярск