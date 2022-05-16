В Красноярске водитель избил женщину на парковке

Сотрудники городской полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Красноярске водитель иномарки избил женщину на парковке. Об этом сообщает группа "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованном видео водитель Toyota Wish повернул с внутреннего круга кольца. Его не пустила женщина, которая управляла Toyota Ist.

Мужчина поехал за ней до парковки, где он вышел из машин и пошел в сторону женщины, открыл дверь и начал ее избивать. За женщину вступился другой мужчина, который находился рядом. Водитель вернулся обратно в иномарку и уехал. Сотрудники городской полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Приморье во время стрельбы погиб один человек.

Видео: VK / ЧП Красноярск