В Красноярске в Енисее утонули влюбленные

Молодой человек бросился в воду, чтобы спасти любимую, которая упала с моста в реку.

Из вод Енисея достали тела утонувших влюбленных.

Трагедия произошла 7 ноября. Пара влюбленных гуляли по городу возле кинотеатра. Молодой человек подсадил девушку на ограждение моста. Девушка потеряла равновесие и упала в Енисей. Парень бросился в реку, чтобы спасти любимую.

Водолазы несколько дней искали влюбленных. Сначала было обнаружено тело мужчины, а затем и тело девушки.

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Фото:ГУ МЧС России по Красноярскому краю