В Красноярске в Енисее утонули влюбленные

Из вод Енисея достали тела утонувших влюбленных.
Трагедия произошла 7 ноября. Пара влюбленных гуляли по городу возле кинотеатра. Молодой человек подсадил девушку на ограждение моста. Девушка потеряла равновесие и упала в Енисей. Парень бросился в реку, чтобы спасти любимую.
Водолазы несколько дней искали влюбленных. Сначала было обнаружено тело мужчины, а затем и тело девушки.
Сегодня ранее: В Москве на Волгоградском проспекте произошло столкновение 6 иномарок.
Фото:ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Обсуждение ( 0 )