Ребенка удерживал взрослый мужчина.

В Красноярске установлено местонахождение разыскиваемого ребенка. Об этом сообщили сотрудники регионального Следственного комитета РФ. Специалисты обнаружили восьмилетнего мальчика живым. Ранее ребенок пропал 27 апреля. Он вышел из многоэтажного издания в Ленинском районе около 15 часов дня по местному времени (11 часов по московскому времени). Вечером мать мальчика сообщила в полицию, что ее сын не вернулся.

В Красноярске установлено местонахождение разыскиваемого ребенка и мужчины, с которым он ушел. Его и мужчину, с которым он был, везут в отдел. пресс-служба СК РФ по региону

Следственные органы полагают, что на протяжении нескольких недель 43-летний местный житель предлагал ребенку совместное проживание. Мальчика отвезли в заброшенный дом в центре города. Там ребенка незаконно удерживали. Представитель ведомства добавил, что в отношении пострадавшего было совершено преступление. Характер злодеяния в СК РФ не раскрыли. Подозреваемого нашли при помощи камер наружного видеонаблюдения.

Напомним, что к поискам ребенка были подключены порядка 150 полицейских, а также волонтеры. В операции был задействован поисковой катер и квадрокоптер.

В Петербурге разыскивают 13-летнего мальчика.

Фото и видео: YouTube/Следственый комитет России