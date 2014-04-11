В Петербурге разыскивают 13-летнего мальчика

Ребенок может заниматься попрошайничеством.

Полиция разыскивает 13-летнего мальчика, который пропал 23-го апреля. В МВД просят обратиться по телефону 8 (812) 573-13-10, 252-02-02 или 112, если вы располагаете какой-либо информацией о местоположении школьника.

Мальчик по имени Никита ушел из дома три дня назад. Рост ребенка — 146 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза, есть высыпания на лице.

Был одет в синюю куртку с зелено-коричневыми полосками, синие ботинки и серую шапку. По словам матери, подросток может заниматься попрошайничеством на улице или в общественном транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПб и ЛО