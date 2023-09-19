В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

В Красноярске сотрудник Росгвардии погиб в ночном ДТП. Об этом сообщает портал Newslab.

Инцидент произошел в ночь на 19 сентября на перекрестке улиц Ястынская и Воронова. 23-летний сотрудник Росгвардии сидел на пассажирском сидении служебной машины. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. В момент поворота на другую улицу в автомобиль на полной скорости врезалась Toyota. В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Ранее мы сообщали, что автомобиль перевернулся после ДТП в Воронеже.

Видео: Telegram / ЧП Красноярск