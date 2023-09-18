По словам очевидцев, из автомобиля вылетел человек.

Автомобиль перевернулся после ДТП в Воронеже. Об этом сообщил портал "МОЕ! Online".

Инцидент произошел вечером 17 сентября в Центральном районе города. Возле остановки "Застава" столкнулись два легковых автомобиля. От удара одно транспортное средство перевернулось на крышу. По словам очевидцев, из автомобиля вылетел человек. Местные СМИ уточняют информацию о случившемся и пострадавших в городской Госавтоинспекции.

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