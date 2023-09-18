  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
167
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук

0 0

По предварительным данным, виадук задел грузовик с поднятым прицепом-самосвалом.

На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.

Инцидент произошел 18 сентября на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск. По предварительным данным, виадук задел грузовик с поднятым прицепом-самосвалом. Водитель грузовика пострадал в результате обрушения. Ему оказали медицинскую помощь.

На место инцидента направилась бригада "Примавтодора" для разбора лееров. К вечеру начнут разбирать и упавшую конструкцию.

Ранее мы сообщали, что семь автомобилей столкнулись на шоссе в Саратове.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: виадук, владивосток, обрушение, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии