В результате ДТП пострадали три человека, включая несовершеннолетнего.

Семь автомобилей столкнулись на шоссе в Саратове. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел вечером 16 сентября около ТЦ "Парк хаус" на Московском шоссе. Водитель Land Cruiser не выбрал соответствующую дистанцию и столкнулся с шестью другими автомобилями, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадали три человека, включая несовершеннолетнего.

Ранее мы сообщали, что на юге Москвы водитель внедорожника протаранил 10 машин.

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