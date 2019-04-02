На юге Москвы водитель внедорожника протаранил 10 машин. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел вечером 16 сентября на Липецкой улице. Водитель внедорожника совершил около десяти ДТП с другими машинами, после чего скрылся. Информации о пострадавших нет.
Позже в ведомстве сообщили, что нарушитель был задержан на территории Московской области. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что автомобиль протаранил двух человек на дороге в центре Москвы.
Видео: Telegram / Mash
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