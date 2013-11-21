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В Красноярске раскрыли кражу из сейфа денежных средств

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Злоумышленник похитил около 40 млн рублей в иностранной валюте.

В Красноярске полицейские раскрыли кражу из сейфа денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник через окно проник в административное здание и вскрыл сейф. Он похитил около 40 млн рублей в иностранной валюте. Оперативники установили личность подозреваемого, у которого ране была судимость за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Амурской области полиция перекрыла канал незаконной добычи бурого угля.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, кража, красноярск, мвд россии, сейф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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