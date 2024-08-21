В Амурской области полиция перекрыла канал незаконной добычи бурого угля

Ирина Волк раскрыла подробности преступления в регионе.

На территории Амурской области российские правоохранительные органы пресекли незаконную добычу бурого угля на территории Завитинского муниципального округа. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель полиции Ирина Волк. Она заметила, что злоумышленник, являясь генеральным директором предприятия оптовой торговли топливом, вместе с неустановленными лицами добывал уголь без лицензии на право пользования недрами. Также у подозреваемого не было договоров аренды или купли-продажи земельного участка или необходимого разрешения.

Обследуя территорию нелегального промысла, оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии изъяли экскаватор, фронтальный погрузчик, три самосвала, а также крупную партию незаконно добытого бурого угля. прес-сслужба МВД РФ

Преступники нанесли государству, по предварительным оценкам, ущерб, превышающий 34 миллиона рублей. На текущий момент предприниматель написал явку с повинной. В его отношении ведутся уголовные дела по статьям 30 и 158 УК РФ. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники МВД по региону устанавливают других возможных участников криминальной деятельности.

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Фото и видео: МВД Медиа