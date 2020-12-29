В Красноярске произошел крупный пожар. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. По данным экстренной службы, на улице Монтажников воспламенилось производственное здание. Пострадало около 500 квадратных метров площади. На данный момент информации о пострадавших или жертвах нет.
На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания
пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю
В ликвидации огня принимают участие 42 человека личного состава ведомства, а также 11 единиц спецтехники.
На Новой улице потушили мастерскую по ремонту мотоциклов.
Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю.
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