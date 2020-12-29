Пламя распространилось по производственному помещению.

В Красноярске произошел крупный пожар. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. По данным экстренной службы, на улице Монтажников воспламенилось производственное здание. Пострадало около 500 квадратных метров площади. На данный момент информации о пострадавших или жертвах нет.

На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

В ликвидации огня принимают участие 42 человека личного состава ведомства, а также 11 единиц спецтехники.

На Новой улице потушили мастерскую по ремонту мотоциклов.

Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю.