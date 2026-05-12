В Красноярске пресечено незаконное хранение крупной партии спиртосодержащей продукции

В МВД продолжают выяснять обстоятельства приобретения и планы по реализации изъятой продукции.

На территории Красноярского края сотрудники российских правоохранительных органов пресекли незаконное хранение крупной партии спиртосодержащей продукции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД по региону через социальные сети. Известно, что сотрудники местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии пресекли противоправную деятельность мужчины 1980 года рождения. Подозреваемый организовал хранение крупной партии этилового спирта. В ходе обысков оперативники нашли и изъяли 1170 литров спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость нелегального товара превышает 1,18 миллиона рублей. Груз хранился в арендованном нежилом помещении, а также в автомобиле, размещенном на прилегающей к объекту территории. По версии государственного обвинения, спирт предназначался для дальнейшего незаконного оборота.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. пресс-служба МВД РФ по региону

