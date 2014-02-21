В Красноярске полицейские изъяли у работника теневого наркомаркета "синтетику" весом свыше 1,2 кг

Мужчина пытался спрятать товар в схрон.

Российские правоохранительные органы получили оперативную информацию о том, что 43-летний житель краевого центра действует на территории региона в интересах одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. В результате проведенных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Мужчина был пойман на территории Советского района в тот момент, когда занимался оборудованием тайника.

Из схрона стражи правопорядка изъяли свёрток с неизвестным веществом. Во время личного досмотра мужчины правоохранители обнаружили ещё 2 аналогичных упаковки с таким же содержимым. пресс-служба МВД по региону

Дополнительно оперативники в автомобиле местного жителя также нашли сверток. Кроме наркотиков у фигуранта расследования полиция изъяла электронные весы, упаковочный материал и неизвестный порошок. Исследование установило, что речь идет о синтетических наркотиках с общей массой свыше 1,2 килограмма. Мужчина планировал реализовать товар через тайники-закладки. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Житель Красноярска отправлен под стражу.

Наркоторговца на BMW задержали в Волосовском районе Ленобласти.

Фото и видео: МВД Медиа