В Ленобласти в машине 22-летней девушки нашли полкилограмма наркотиков

Девушка планировала распространить наркотическое средство на территории Петербурга и Ленинградской области.

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции в автомобиле обнаружили спортивную сумку с крупной партией синтетического наркотика. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Транспортными полицейскими по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств была выявлена 22-летняя уроженки Республики Карелия. В ходе досмотра её автомобиля под пассажирским сидением была обнаружена спортивная сумка, внутри которой находился свёрток с запрещённым веществом. Согласно экспертизе, это в пакете находилось более 500 граммов синтетического наркотика.

Девушка планировала распространить наркотическое средство на территории Петербурга и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере".

Фото: Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте