Наркоторговца на BMW задержали в Волосовском районе Ленобласти

В ходе осмотра машины и территории обнаружены и изъяты восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой 4,1 кг.

В понедельник, 30 октября, в ходе реализации имеющейся оперативной информации опергруппой ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, при содействии сотрудников ДПС, в Волосовском районе был задержан 34-летний петербуржец за рулём BMW. Мужчину подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Автомобиль задержали на перекрёстке автодороги 4-К-043 с автодорогой Нарва + 70 м. В ходе осмотра машины и территории обнаружены и изъяты восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой 4,1 кг. Исследован один сверток массой 502,8 г: согласно проведённой экспертизе, представленное на исследование вещество является смесью, содержащей наркотическое средство – мефедрон. Остальные свёртки будут проверены позднее.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что суд над членом международной наркобанды прошёл в Петербурге.

Фото: Piter.TV