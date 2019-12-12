Суд над членом международной наркобанды прошёл в Петербурге

В сентябре 2022 года сотрудники Брестской таможни поймали злоумышленника за руку, обнаружив у него в ходе досмотра 95 брикетов гашиша общей массой почти 71 кг.

Суд в Северной столице огласил приговор члену международной наркобанды. Мужчине предъявили обвинение по делу о контрабанде и сбыте запрещённых веществ. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии средства, группировка поставляла запрещённые вещества из Евросоюза в РФ, пользуясь транзитом через Белоруссию. В сентябре 2022 года сотрудники Брестской таможни поймали злоумышленника за руку, обнаружив у него в ходе досмотра 95 брикетов гашиша общей массой почти 71 кг. Правоохранители изготовили муляжи брикетов и задержали мужчину с поличным.

Также установлено, что подсудимый и сам употреблял наркотики. Он незаконно приобрёл около 100 граммов гашиша и 0,77 грамма кокаина. Мужчина быстро признал свою вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге злоумышленник приговорён к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что педагогу из Пушкина дали три года колонии за коллекцию детского порно.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (Daria Listiskaya)