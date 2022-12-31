В Красноярске осужденные сняли новогодний клип в исправительной колонии

В видео появился Дед Мороз.

В Красноярске заключенные сняли новогодний клип в исправительной колонии. Видео начинается с момента, когда заснувший под елкой Дед Мороз пробуждается из-за прилетевшего в него снежка. Далее сказочный герой решает обратиться к зрителям с вопросом о том, верят ли они в чудеса. После этого история перенеслась в актовый зал ИК, на которой на сцене выступала группа мужчин.

Сюжет клипа начинается с заснувшего под елкой Деда Мороза, которого разбудил прилетевший в него снежок. После этого

Пусть этот год будет для нас с тобой намного больше, чем просто чудо. Повсюду я слышу радость, улыбки, веселье — и новогоднее настроение... Давай, давай, давай-ка вместе с нами! Тянись, тянись, тянись к небу руками. текст песни

В финальной части ролика к артистам присоединяется и сам Дед Мороз, который после выступления группы поздравил зрителей с наступающим праздником.

В Новый год центр Петербурга будет перекрыт. Автобусы пустят в объезд.

Фото и видео: Вконтакте / ГУФСИН России по Красноярскому краю