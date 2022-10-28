Подрядная организация сама определит наказание для провинившихся.

В Красноярске очевидцы сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора. Соответствующее видео распространилось по социальным сетям. Его публиковал в собственном Telegram-канале телеканал "360". Известно, что региональные власти выдали предписание подрядной компании, занимающейся работами после выхода ролика в Интернет. Представитель местного управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) города Олеся Кочерова пояснила, что инцидент был зафиксирован на территории Октябрьского района. В момент происшествия рабочие устанавливали дорожные знаки.

Рабочие подрядной организации КДСК грубо нарушили правила техники безопасности при устройстве дорожно-знаковой информации. За что специалисты УДИБ уже направили предписание в адрес подрядной организации. источник "РИА Новостей"

Чиновница добавила, что согласно предписанию подрядная организация сама должна определить наказание для нарушителей.

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Фото и видео: Telegram / 360tv