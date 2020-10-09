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В Красноярске мужчина взял в заложники женщину и 5 ее детей

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На данный момент мужчину удалось задержать.

В поселке Тасеево Красноярского края молодой мужчина взял в заложники свою знакомую и ее 5 малолетних детей, сообщает ТАСС.

В ходе бытового конфликта 25-летний мужчина в пьяном состоянии закрылся в доме у своей 29-летней знакомой. Как удалось установить, на скандал был вызван наряд полиции. Мужчина повел себя агрессивно, порубил топором автомобиль МВД, а затем закрылся в доме, где кроме хозяйки были 5 малолетних детей.

Полицейским удалось отвлечь мужчину, а затем задержать. Сейчас он находится в отделении. Уточняется, что ранее он был судим.

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Видео: МВД РФ по Красноярскому краю: 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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