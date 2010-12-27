В Красноярске мужчина стрелял по соседям из-за громкой музыки

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июня, и только сейчас появились подробности.

В Красноярске 54-летний мужчина в ходе конфликта из-за громкой музыки открыл огонь.

В одной из групп Красноярска в ВК сообщается, что компания людей отдыхала на "шашлыках" в частном секторе Красноярска. Компания готовила шашлыки, громко играла музыка. После полуночи, ближе к половине первого ночи, один из соседей начал возмущаться из-за шума и начал стрелять из ружья.

Как сообщила женщина, одна из пуль попала мужу в руку. На стрелявшего мужчину заведено уголовное дело по статье "хулиганство".

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