В Кузбассе супруги истязали и убили двоих приемных детей

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, женщину к 15 годам.

В Кузбассе состоялся суд над приемными родителями, которые убили двух приемных детей.

43-летний мужчина и его 42-летняя жена воспитывали 3 опекаемых детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. По версии следствия, в марте 2016 года поступила информация, что в семье пропал 17-летний подросток. Выяснилось, что подростка никто не видел с лета 2015 года. При этом сведений о пропаже подростка от опекунов не поступало. Более того, супруги дали ложные сведения следствию. В ходе расследования выяснилось, что в семье пропал и 16-летний подросток.

Тело 16-летнего потерпевшего со следами насильственной смерти обнаружено в болоте недалеко от поселка, где проживали злоумышленники. В ходе дальнейших следственных действий установлено, что 17-летнему подростку, который считался без вести пропавшим, обвиняемые также причинили тяжкий вред здоровью, который повлек его смерть. После чего, желая избавиться от тела ребенка и избежать уголовного преследования, обвиняемые сожгли тело подростка. СУ СК РФ по Кемеровской области

Сейчас состоялся суд, который приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима, женщину к 15 годам лишении свободы в колонии общего режима.

Видео: СУ СК РФ