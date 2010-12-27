В Красноярске маршрутный ПАЗ протаранил столб, 6 пассажиров в больнице

В сети опубликованы кадры с места ДТП. Виновник аварии водитель легковой иномарки.

Сегодня утром, 23 июля, в Красноярске в результате ДТП городской автобус врезался в столб.

ДТП произошло на Партизана Железняка. По предварительным данным, водитель "Ниссан" нарушил ПДД при перестроении и столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №20. После столкновения ПАЗ врезался в столб. В результате аварии 6 пассажиров маршрутки получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Другие пассажиры сообщают в соцсетях, что всех, кто были в левом ряду, выбросила вправо. Люди кричали.

ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

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Фото: ВК, ЧП Красноярск