В ситуации разбирается полиция.

В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажирку из автобуса. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление главка полиции по региону. В МВД проверяют информацию об инциденте, который произошел между сотрудником местного общественного транспорта и жительницей города. Также к ситуации подключен департамент транспорта.

В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку пресс-служба полиции

Ранее в социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором кондуктор выгоняет из автобуса женщину без медицинской маски. На кадрах пассажирка несколько раз пытается зайти в автобус, но ее несколько раз сталкивают со ступеней ногой.

Кража сумки у кондуктора в Кировском районе попала на видео.

Видео: ВК/Я живу в Красноярске