Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе администрации главы региона. С 7 по 10 августа экстренные ведомства переводятся на усиленный режим работы. На данный момент Центр медицинских катастроф не получал обращений от населения об ухудшении состояния здоровья из-за сильной задымленности.

Режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17.00 часов субботы по 10 августа 2021 года. Введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии. пресс-служба администрации губернатора

Ранее стало известно о том, что дым от лесных пожаров в Якутии дошел до 400 населенных пунктов. Его зафиксировали жители в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, городов Зеленогорск, Норильск и Красноярск.

Огонь лесных пожаров перекинулся на постройки в селе Бяс-Кюель в Якутии.

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