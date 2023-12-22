В Красноярске ищут мужчину, который дрейфует по Енисею на отколотой льдине

Сообщение об инциденте поступило от очевидицы.

Российские правоохранительные органы разыскивают мужчину, который дрейфует по реке Енисей на отколотой льдине. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что инцидент произошел около 9 часов утра 3 февраля. В отделение полиции обратилась очевидица событий из Свердловского района административного центра Красноярского края. Она пояснила, что в районе улицы Ярыгинская набережная, 33 от острова оторвало льдину. В этот момент на ней стоял неизвестный гражданин.

Предположительно льдину с мужчиной унесло течением реки. Полицейские и спасатели обследуют акваторию Енисея и прибрежную территорию. пресс-служба МВД РФ

На текущий момент поиски не принесли результатов.

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Фото и видео: МВД по Красноярскому краю