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В Красноярске ищут мужчину, который дрейфует по Енисею на отколотой льдине

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Сообщение об инциденте поступило от очевидицы.

Российские правоохранительные органы разыскивают мужчину, который дрейфует по реке Енисей на отколотой льдине. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что инцидент произошел около 9  часов утра 3 февраля. В отделение полиции обратилась очевидица событий из Свердловского района административного центра Красноярского края. Она пояснила, что в районе улицы Ярыгинская набережная, 33 от острова оторвало льдину. В этот момент на ней стоял неизвестный гражданин.

Предположительно льдину с мужчиной унесло течением реки. Полицейские и спасатели обследуют акваторию Енисея и прибрежную территорию.

пресс-служба МВД РФ

На  текущий момент поиски не принесли результатов.

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Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

Теги: гу мчс, красноярский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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