В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека

Два человека погибли после лобового столкновения двух большегрузных автомобилей. Трагедия произошла на федеральной трассе М-5 в Башкирии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального экстренного ведомства. Специалисты ГУ МЧС уточнили, что транспортные средства воспламенились после удара друг о друга. Инцидент зафиксирован в Иглинском районе на 1535-м километре дороги.
Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский - Улу-Теляк - Урман - Ауструм.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Верблюд провалился в колодец на космодроме "Байконур".
Фото и видео: Telegram / МЧС Башкортостан
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