В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека

Участок дороги временно закрыт для водителей.

Два человека погибли после лобового столкновения двух большегрузных автомобилей. Трагедия произошла на федеральной трассе М-5 в Башкирии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального экстренного ведомства. Специалисты ГУ МЧС уточнили, что транспортные средства воспламенились после удара друг о друга. Инцидент зафиксирован в Иглинском районе на 1535-м километре дороги.

Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский - Улу-Теляк - Урман - Ауструм. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Верблюд провалился в колодец на космодроме "Байконур".

Фото и видео: Telegram / МЧС Башкортостан