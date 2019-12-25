В Красноярске экс-завхоза синагоги уличили в развращении малолетних

Мужчину страдает психическим расстройством. Его могут отправить на лечение.

В Красноярске отправят под суд 58-летнего горожанина, которого обвиняют в педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в сентябре текущего года мужчина в одном из районов Красноярска встретил несовершеннолетних, с которыми ранее не был знаком: двух мальчиков и двух девочек 8-9 лет. После этого он совершил в отношении детей действия сексуального характера.

Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в момент совершения преступления способности осознавать свои действия и отдавать им отчет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статье 132 УК России (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

По информации Telegram-канала Mash, обвиняемым является бывший заведующий хозяйством красноярской синагоги Сергей Гуревич. В 1989 году мужчина привлекался к ответственности по статье 120 Уголовного кодекса РСФСР (развратные действия), однако отделался условным сроком.

Ранее в Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве жены и ее трехлетнего ребенка.

Фото: Piter.tv