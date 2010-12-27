В Красноярске частный массажист переломал ножки 7-месячному младенцу

На одной ноге у младенца сразу 3 перелома.

В Красноярске во время сеанса массажа младенцу переломали обе ножки.

"ТВК Красноярск" сообщает, что в Красноярске родители недоношенной девочки по рекомендации медиков нужен был легкий лечебный массаж. Семья обратилась за услугой к знакомому частному массажисту, которая за курс запросила 80 тысяч рублей. Сомнений в квалификации этого массажиста не было, так как первых двух детей водили к этому специалисту.

Однако после одного из сеансов малышка затемпературила, сутки не спала, а затем обездвижилась одна ножка. Родители обратились в больницу, где у 7-месячного ребенка диагностировали переломы обеих ног, причем правая ножка оказалась сломана в 3 местах.

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Фото: Piter.TV