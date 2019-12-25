В Красносельском районе задержали подозреваемого в поножовщине мужчину

С места преступления изъяли нож, пострадавшие госпитализированы.

Вечером в среду, 11 августа, через службу 112 в полицию Петербурга поступил звонок от диспетчера дома на Маршала Захарова, что в одной из квартир ножевое ранение, передает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на месте двух раненых. 31-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости в состоянии средней тяжести, второго, 28-летнего, – с колото резанным ранением шеи, груди, поясницы и левого плеча в тяжелом состоянии.

Спустя сутки по подозрению в нападении задержали 50-летнего мужчину. Нож изъяли с места происшествия. Проверка не закончена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О состоянии пострадавших больше ничего неизвестно.

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