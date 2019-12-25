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В Красносельском районе задержали мужчину, стрелявшего из газового пистолета
Сегодня, 9:58
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В Красносельском районе задержали мужчину, стрелявшего из газового пистолета

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Пострадавшего 21-летнего охранника доставили в больницу.

Накануне утром, 19 июля, в районный отдел полиции Петербурга поступило сообщение от мужчины, который работает охранником в частной компании. Петербуржец сообщил, что пострадал в ходе конфликта в подъезде дома 171 по проспекту Ветеранов, передает пресс-служба ГУ МВД.

В семь утра того же дня между 34-летним неработающим жителем Петербурга и 21-летним охранником произошел конфликт, вспыхнувший внезапно. Подозреваемый выстрелил в лицо из газового баллончика. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Нападавшего задержали, полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Причины конфликта не раскрываются.

Ранее мы писали, что на КАД у Бугров разбились грузовик и две легковушки.

Фото: Piter.tv

Теги: газовый баллончик, конфликт, петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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