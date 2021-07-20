На КАД у Бугров разбились грузовик и две легковушки

На севере Петербурга в районе Бугров 20-го июля произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" и поделились видео с места происшествия.
По предварительным данным, на трассе столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Их разбросало в разные стороны.
У грузовичка лопнуло колесо, в него вошел Хендай, и видимо задел Ларгус, который перевернулся.
написал очевидец.
На место прибыла скорая помощь. Свидетель происшествия утверждает, что в медучреждение забрали водителя "Хендэ".
На внешнем кольце образовалась пробка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге горе-бизнесмены пытались помешать эвакуации автомобиля по продаже напитков.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Петров
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