В Петербурге горе-бизнесмены пытались помешать эвакуации автомобиля по продаже напитков

Усмирить молодых людей смогли только полицейские.

В понедельник, 19 июля, во время рейда по пресечению незаконной уличной торговли инспекторы обнаружили у Казанского собора автомобиль по продаже напитков. Машину было решено эвакуировать. Однако владельцы авто не согласились на конфискацию имущества и попытались помешать органам правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Молодые люди забрались на платформу эвакуатора и, сорвав пломбы, сели в машину, заблокировав двери изнутри. Усмирить дебоширов смогли лишь полицейские. Они заставили их покинуть машину. Теперь кроме административной ответственности за незаконную продажу напитков горе-бизнесменов ждет наказание за противодействие сотрудникам ККИ.

Ранее мы писали, что полицейские Петербурга за выходные выявили 226 нетрезвых водителей.

Фото: gov.spb.ru