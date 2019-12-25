На Кингисеппском шоссе задержали работника автосервиса, катавшегося на чужом автомобиле

Машину частной компании оставили в сервисе на ремонт.

Около трех часов ночи 24 декабря на Кингисеппском шоссе в Красносельском районе Петербурга полиция остановила автомобиль "Джип Чероки" для проверки документов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, за рулем иномарки был пьяный 37-летний мужчина без документов на машину и права управления ею.

Как выяснилось в ходе проверки, накануне днем мужчина, неофициально работающий в автосервисе, взял ключи от клиентского автомобиля. Известно, что иномарку частной компании оставили в сервисе для ремонта, но злоумышленник взял оставленные на хранение ключи и поехал кататься на чужом автомобиле.

Сейчас иномарку передали владельцу под сохранную расписку. Возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под подписку о невыезде.

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