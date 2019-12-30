В Ленобласти водитель скончался за рулем автомобиля

По факту ДТП проводится проверка.

В Красносельском районе водитель скончался за рулем автомобиля. Об этом сообщил отдел пропаганды ОГИБДД по Красносельскому району.

Авария произошла на Волхонском шоссе у дома 62 ориентировочно в 12:03. За рулем ВАЗа 2107 находился 67-летний мужчина. По неизвестным причинам он совершил наезд на столб. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Водитель скончался на месте происшествия. По предварительным данным вероятнее всего у него случился сердечный приступ.

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Фото: ВКонтакте / "Дорожный инспектор Санкт-Петербург"