В Красносельском районе выгорел "Форд"

Как именно произошло возгорание, пока неизвестно.

Во вторник, 13 июля, около двух часов дня на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Маршала Казакова у дома №60. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что горит автомобиль "Форд". С пожаром справились спустя 12 минут после получения сигнала. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение в связи с ДТП.

Фото: Piter.tv