В Красносельском районе пройдет реконструкция лицея № 369

Одной из компонент проекта станет строительство нового корпуса. Всего на работы выделяется 456 млн рублей.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пройдет реконструкция лицея № 369 (улица маршала Захарова, 58). Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу. По итогам ее открытого конкурса намечено определить исполнителя работ.

По сути, предстоящая реконструкция будет иметь два аспекта. Одним из них станет строительство нового корпуса лицея. Строение будет разноэтажным. Проект предусматривает размещение здесь, в частности, спортзала (36 на 18 метров). Также в новом корпусе будут изостудия, ряд мастерских, класс музыки.

Другая составляющая предстоящих работ – реконструкция самого здания лицея, которое возведено по типовому проекту в 1988 году. Строители отремонтируют фасады, утеплят наружные стены, произведут замену инженерных сетей.

Всего на проект из бюджета Санкт-Петербурга выделяется 456,19 млн рублей. Работы намечено провести в 2021-2022 годах.

Заявки от девелоперов, желающих провести работы, принимаются до 7 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Шушарах в 2023 году будет построена школа на 1375 мест.

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