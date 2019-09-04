В ДТП на Красносельском шоссе пострадал водитель "Форда"

Мужчину увезли в больницу с травмами средней степени тяжести.

Накануне на Красносельском шоссе, на мосту у станции "Скачки" произошло серьезное ДТП, в котором пострадал водитель "Форда". В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, "Хендай" на большой скорости врезался в ограждение и снес дорожный знак. Металлическое сооружение отлетело в лобовое стекло идущего на встречу "Форда" и пробило его насквозь.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Водитель "Форда" был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Ранее на видео попало массовое ДТП на Московском проспекте.

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