Массовое ДТП на Московском проспекте попало на видео

Land Rover врезался в остановившийся автомобиль и протащил его вперед.

Во вторник, 3 сентября, неподалеку от станции метро "Московская" произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, Land Rover протаранил сразу несколько автомобилей. Момент аварии попал на видеорегистратор одного из очевидцев.

ДТП произошло на Московском проспекте. Иномарка врезалась в остановившийся автомобиль и протащила его вперед. По пути машины задели еще несколько транспортных средств.

Обстоятельства происшествия неизвестны. Пользователи интернета предполагают, что водитель Land Rover отвлекся на телефон, поэтому не успел вовремя затормозить.

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Видео: YouTube / Игорь Алимов