В Красносельском районе петербуржцы заметили лесную куницу

В Красносельском районе Петербурга на проспекте Кузнецова местные жители заметили лесную куницу. Очевидцы рассказали, что зверёк спасается от ворон. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте днём 14 июня.
Проспект Кузнецова. Непонятно откуда он взялся. Бегает от нападающих на него ворон,
– говорится в сообщении.
В комментариях петербуржцы предположили, что животное домашнее, которого наверняка ищут хозяева.
Ранее мы писали, что лоси из-за жаркой погоды выходят на дорогу.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб
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