В Красносельском районе петербуржцы заметили лесную куницу

Очевидцы рассказали, что зверёк спасается от ворон.

В Красносельском районе Петербурга на проспекте Кузнецова местные жители заметили лесную куницу. Очевидцы рассказали, что зверёк спасается от ворон. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте днём 14 июня.

Проспект Кузнецова. Непонятно откуда он взялся. Бегает от нападающих на него ворон, – говорится в сообщении.

В комментариях петербуржцы предположили, что животное домашнее, которого наверняка ищут хозяева.

Ранее мы писали, что лоси из-за жаркой погоды выходят на дорогу.

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