  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
139
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Красносельском районе петербуржцы заметили лесную куницу

0 0

Очевидцы рассказали, что зверёк спасается от ворон.

В Красносельском районе Петербурга на проспекте Кузнецова местные жители заметили лесную куницу. Очевидцы рассказали, что зверёк спасается от ворон. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте днём 14 июня. 

Проспект Кузнецова. Непонятно откуда он взялся. Бегает от нападающих на него ворон,

– говорится в сообщении.

В комментариях петербуржцы предположили, что животное домашнее, которого наверняка ищут хозяева.

Ранее мы писали, что лоси из-за жаркой погоды выходят на дорогу.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб

Теги: лесная куница, проспект кузнецова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии