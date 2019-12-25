До этого в районе вообще не было дворца бракосочетаний.

В Красносельском районе откроют новый ЗАГС – первый в районе. Как сообщил 26 декабря портал "Строительный Петербург", разрешение на ввод в эксплуатацию здания получил подрядчик строительства, ЗАО "Строительно-Монтажное Управление № 2 Треста № 16". Работы проводились в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы.

Здание будет располагаться на улице Доблести, дом 36, строение 1. Общая площадь двухэтажного здания составляет 2647 квадратных метров. Пространство разделено на две функциональные зоны – торжественную и офисную. В первой располагается входная группа с гардеробом, холл для гостей с парадной лестницей, фуршетный зал, зал торжественной регистрации, комнаты жениха и невесты, зимний сад.

Ранее были опубликованы кадры с места строительства дворца бракосочетаний.

Фото: Piter.tv