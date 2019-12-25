В Красносельском районе откроются отделение дошкольного Центра образования и детский сад

Учреждения оборудованы для маломобильных граждан.

В понедельник, 31 августа, в Красносельском районе Петербурга состоится торжественное открытие сразу двух социальных объектов. Свои двери распахнут отделение дошкольного Центра образования № 167 на 220 мест и детский сад № 53 на 95 мест. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что оба учреждения построены в рамках программы "Доступная среда". Для воспитанников будут доступны спортивные и музыкальные залы, помещения для работы кружков и индивидуальных занятий, медицинские кабинеты.

Кроме того, в зданиях присутствует оборудование для маломобильных граждана: на территориях размещены пандусы и специальные туалеты.

Ранее мы рассказали о том, что новый детский сад в Кудрово готов принять 160 детей.

Фото: Piter.TV