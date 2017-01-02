В Красносельском районе открывается новый участок проспекта Ветеранов

Проехаться по нему можно уже в выходные.

В Красносельском районе Петербурга открывается новый участок проспекта Ветеранов. Он продлится от проезда под номером пять (улицы Тимофея Федерова) до проспекта Буденного. Транспорт сможет ходить по участку уже в эти выходные. Об этом сообщил застройщик Setl Group.

Известно, что проезжая часть длится 1,4 километра. Она создана для удобства жителей комплекса "Солнечный город", чтобы добираться до Санкт-Петербургского и Петергофского шоссе. По проспекту Ветеранов местные жители будут далее выезжать в центральные районы или пригород.

Участок стал частью трассы в 2,3 км. Магистраль связала улицу Пионерстроя с проспектом Буденного. Дорога запланирована в четыре полосы движения, по две на каждую сторону. Там же оборудуют пешеходные дорожки и велодорожку с шириной в три метра. Работы на востоке проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до Тимофея Федорова подрядчик завершит к следующему году. Компания также проложит инженерные сети, создаст ливневую систему, установит светофоры и фонари. Территорию у дороги благоустроят.

Ранее ак будет работать транспорт Петербурга в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.tv

