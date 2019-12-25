В Красносельском районе после ремонта открыли МФЦ

В отремонтированном МФЦ 20 окон приема и выдачи документов, предоставляются свыше 360 государственных услуг.

В Красносельском районе после планового ремонта возобновил работу МФЦ на улице Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6. С 29 ноября по 3 декабря в сектор № 4 МФЦ Красносельского района поступило более 900 обращений, рассказали в Комитете по информатизации и связи

В отремонтированном МФЦ 20 окон приема и выдачи документов, предоставляются свыше 360 государственных услуг. В ходе ремонтных работ в центре были созданы условия для оформления госуслуг маломобильными гражданами, улучшена планировка, введены новые сервисы.

Отечественная система управления очередью выдает электронный (виртуальный) талон на прием вместо бумажного, что удобно и экологично.

Также в центре оборудован сектор пользовательского сопровождения с двумя компьютерами самообслуживания, где граждане могут самостоятельно оформлять услуги. Понадобится только подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации. При возникновении трудностей посетителям помогут специалисты МФЦ.

МФЦ работает без выходных с понедельника по воскресенье. Прием ведется по предварительной записи.

Также в Ломоносове на улице Победы, д. 6А после планового ремонта возобновил работу МФЦ. В центре имеется девять окон приема и выдачи документов, созданы условия для оформления госуслуг маломобильными гражданами.

Фото: Комитет по информатизации и связи