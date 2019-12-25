В Ломоносове после ремонта открыли МФЦ

Оформить необходимые услуги на улице Победы можно с понедельника по воскресенье.

В Ломоносове на улице Победы, д. 6А после планового ремонта возобновил работу МФЦ. В центре имеется девять окон приема и выдачи документов, созданы условия для оформления госуслуг маломобильными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи

Для посетителей с детьми в данном МФЦ предусмотрена комната матери и ребенка. Также, пока родители оформляют услуги, более взрослые дети могут понаблюдать за жизнью рыбок в небольшом аквариуме.

Оформить необходимые услуги на улице Победы можно с понедельника по воскресенье. Услугами в этом центре могут воспользоваться жители любого района Петербурга, а не только Петродворцового.

Прием ведется по предварительной записи, что дает возможность спланировать посещение МФЦ и выбрать время визита с 9:30 до 20:00. Записаться можно по телефону 573-90-00 или через электронные ресурсы. Для электронной записи понадобится подтвержденная учетная запись Портала госуслуг.

До конца года завершатся ремонтные работы еще в трех МФЦ: в Красносельском, Московском и Невском районах.

Ранее стало известно, что петербуржцы могут подавать документы на охотничий билет через "Госуслуги". Подача документов на получение охотничьего билета осуществляется через электронную форму на петербургском портале "Госуслуги", а выдача билета происходит в любом МФЦ.

Фото: Комитет по информатизации и связи (архив)