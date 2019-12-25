Петербуржцы могут подавать документы на охотничий билет через "Госуслуги"

Получить охотничий билет в Петербурге стало ещё удобнее.

Теперь получить охотничий билет единого федерального образца стало намного проще. По новому регламенту, граждане могут подать документы через региональный портал "Госуслуги" без необходимости посещения Комитета по природопользованию.

Подача документов на получение охотничьего билета осуществляется через электронную форму на петербургском портале "Госуслуги", а выдача билета происходит в любом МФЦ, указанном заявителем при подаче запроса на предоставление государственной услуги через портал "Госуслуги".

Также подачу возможно сделать в структурном подразделении МФЦ.

Ранее сообщалось, что петербурженка собрала 643 гриба в Карелии.

Фото: Piter.TV