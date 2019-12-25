Петербурженка собрала 643 гриба в Карелии

Чтобы унести все грибы, потребовалось 4 лукошка.

Во время поездки в Карелию жительница Северной столицы собрала в лесу 643 белых гриба. Фото с результатами вылазки женщина разместила в сообществе "Грибы и грибники СПб".

По словам петербурженки, "тихая охота" состоялась 1 августа. Чтобы унести всё, потребовалось 4 лукошка. Конкретное место такого обильного произрастания грибов женщина решила сохранить в секрете.

Качество шикарное! Карелия, как всегда прекрасна!

Светалана Давыдова, петербурженка

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Светлана Давыдова)