Петербурженка собрала 643 гриба в Карелии

Во время поездки в Карелию жительница Северной столицы собрала в лесу 643 белых гриба. Фото с результатами вылазки женщина разместила в сообществе "Грибы и грибники СПб".
По словам петербурженки, "тихая охота" состоялась 1 августа. Чтобы унести всё, потребовалось 4 лукошка. Конкретное место такого обильного произрастания грибов женщина решила сохранить в секрете.
Качество шикарное! Карелия, как всегда прекрасна!
Светалана Давыдова, петербурженка
Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Светлана Давыдова)
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