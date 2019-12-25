В Красносельском районе Петербурга нашли старую мину

Неразорвавшийся снаряд вывезли на полигон.

Утром 30 октября в Красносельском районе Петербурга обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен войны. Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, мину нашли на территории производственного предприятия по вывозу отходов.

Участок с опасной находкой оцепили прибывшие взрывотехники, людей удалили на безопасное расстояние. Специалисты выяснили, что это действительно неразорвавшаяся мина калибра 81 мм, пролежавшая в земле со времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения.

Ранее мы писали, что в магазинах двух районов Петербурга поймали людей, наворовавших товаров на 20 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО